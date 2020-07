Milan-Juventus in tv, Sky o Dazn: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 6 luglio 2020) Milan-Juventus è il big match della trentunesima giornata di Serie A 2019/2020 e sarà visibile in tv. Su Sky o su Dazn? Andiamo a scoprirlo. La sfida mette di fronte i rossoneri, a caccia di punti per staccare ulteriormente le rivali nella corsa al settimo posto, e i bianconeri che vogliono superare anche quest’ostacolo nel cammino verso lo scudetto. La partita sarà visibile su Dazn: in tv sul canale Dazn 1, in diretta streaming sulla piattaforma Dazn, vale a dire l’app. Leggi su sportface

