Milan, Hernandez: “Tre anni dalla firma col Real Madrid, mi ha cambiato la vita” (Di lunedì 6 luglio 2020) Theo Hernandez ricorda l’esperienza vissuta in Spagna con il Real Madrid. “Tre anni dalla firma con il Real Madrid. Importante tappa della mia carriera che mi ha aiutato ad essere il giocatore che sono oggi al Milan” ha scritto sul proprio profilo Twitter il terzino rossonero, “mi ha permesso di competere ad altissimo livello, di arrivare fino a qui“. 3️⃣ años de mi presentación con @RealMadrid. Importante etapa en mi carrera que me ayudó a ser el jugador que soy hoy en el @acMilan #Yesterday #TBT pic.twitter.com/Q2Dbf0h5l9 — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 6, 2020 Leggi su sportface

Dopo aver battuto Roma e Lazio, il Milan ci riprova anche con la Juventus. Per rifarsi dall’eliminazione di Coppa Italia di quasi un mese fa. Nella squadra di Stefano Pioli è in dubbio Calhanoglu: «Mi ...Una settimana adrenalinica quella su DAZN che comincia con la sfida delle sfide. Martedì 7 luglio, in diretta alle 21:45 da San Siro, è la volta di Milan-Juventus. Un big match che promette spettacolo ...