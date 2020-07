Migranti: sindaca Porto Empedocle (M5S), ‘radical chic al governo, ministri vengano qui’ (4) (Di lunedì 6 luglio 2020) (Agrigento) – Ida Carmina lamenta anche che “mediaticamente il nostro paese è stato massacrato”. “Perché noi, grazie ai sacrifici dei miei concittadini, siamo un paese Covid free ma si è rischiato il collasso sociale ed economico. E ora che eravamo in fase di ripresa rischiamo un nuovo disastro per lo sbarco dei Migranti”. “Io ho visto piangere le persone, dopo tante difficoltà allo stremo economico”, dice. “Quando su tutti i giornali è venuto fuori per sbaglio che Porto Empedocle era considerato un ‘focolaio’, pur essendo Covid free, sono arrivate centinaia di disdette, c’è stato un disastro enorme”. L'articolo Migranti: sindaca Porto Empedocle (M5S), ‘radical chic al governo, ministri vengano qui’ (4) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

A vedere piangere le persone per questa tragedia economica e vedere migrare i nostri figli. Siamo stanchi di subire, ingiustamente. Lamorgese e Conte vengano qui, li ho invitati a Porto Empedocle".

I 180 migranti a bordo della Ocean Viking verranno trasbordati nelle prossime ore sulla nave quarantena Moby Zaza al largo di Porto Empedocle per il periodo di quarantena.

