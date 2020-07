Migranti, la sindaca di Porto Empedocle: «Al governo fanno i radical chic e qui c’è l’inferno» (Di lunedì 6 luglio 2020) Si avvicina lo sbarco dei 180 immigrati a bordo della Ocean Viking in quarantena E la tensione è alle stelle. La bomba sociale è dietro l’angolo. La sindaca grillina di Porto Empedocle, Ida Carmina è furiosa con il governo. “Invece di fare i radical chic da Roma, seduti sui loro comodi scranni, vengano qui a capire e a vedere la situazione disastrosa. A vedere piangere le persone per questa tragedia economica. E vedere migrare i nostri figli. Siamo stanchi di subire, ingiustamente. Lamorgese e Conte vengano qui, li ho invitati a Porto Empedocle”. E’ l’amaro sfogo della sindaca che è venuta al Porto per “vedere da vicino” come “evolve la situazione”. Ma per ora è tutto fermo, perché per lo sbarco si attendono prima i risultati dei tamponi fatti ieri ai 180 naufraghi sulla Ocean Viking. La ... Leggi su secoloditalia

