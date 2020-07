Migranti, la drammatica foto dell’uomo sulla nave Talia diventa un simbolo (Di lunedì 6 luglio 2020) C’è un uomo scheletrico dal volto terrorizzato, in braccio a un marinaio in tuta blu che indossa la mascherina. È questa la foto simbolo scattata a bordo della nave Talia che mostra la condizione di una persona così provata dai giorni alla deriva senza cibo né acqua da non riuscire neanche a scendere le scalette di un ponte, e il dramma dei Migranti in queste ore e in questi giorni, in un’epoca post-Coronavirus. L’uomo portato in braccio dal marinaio – forse un macchinista – è una delle 52 persone soccorse in mare che si trovano ora a bordo del mercantile. Cinquantadue persone a cui l’Europa sta voltando le spalle. Talia si trova infatti da tre giorni ancora al largo di Malta dopo aver ricevuto la segnalazione di un gommone in avaria. Dopo la segnalazione, ha deviato la propria rotta e preso a bordo le persone che vi ... Leggi su tpi

