Migranti, Bellanova: “In 80mila hanno già fatto domanda di regolarizzazione. Quindi abbiamo 80mila buoni motivi per dire che quella norma andava fatta” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Ci sono 80 mila persone che hanno già fatto la domanda di regolarizzazione, Quindi abbiamo 80 mila buoni motivi per dire che quella norma andava fatta: certo, ora va rafforzata, non solo per le famiglie e il sistema agricolo ma per la logistica e l’edilizia, campi nei quali ci sono pezzi di sfruttamento intollerabili per un Paese civile”. E’ quanto ha detto la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, rispondendo in videoconferenza con il Forum Pa a chi gli domandava delle recenti misure messe a punto dal governo per favorire l’emersione del lavoro nero. “Credo che tante persone siano diventate più ‘visibili’ – ha sottolineato Bellanova – per chi accetta la proposta che io ho avanzato, per chi la critica, anche per chi la contrasta: perché comunque questo Paese è stato costretto a ... Leggi su lanotiziagiornale

per la logistica e l'edilizia, campi nei quali ci sono pezzi di sfruttamento intollerabili per un Paese civile

