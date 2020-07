**Migranti: bar di Porto Empedocle, 'non siamo razzisti basta sbarchi, brutta immagine città'** (2) (Di lunedì 6 luglio 2020) (Agrigento) - "Queste persone che arrivano in nave sono dei poveri cristi - spiega -. ma purtroppo c'è chi lucra sulla loro pelle. Lo sappiamo tutti". Due avventori, entrambi empedoclini di passaggio, gli danno ragione. "Perché devono sbarcare tutti qui? - dice Antonio Volpe - L'immagine della città subisce un brutto colpo. E siamo in piena stagione estiva. Già è bastato il Covid a darci una brutta botta". Poi c'è chi preferisce non dire il proprio nome, anche se poi, a taccuino chiuso, si sfoga: "Non ne possiamo più. basta. Il Governo non può considerarci cittadini di serie B. Li portino altrove, non più a Porto Empedocle". Leggi su liberoquotidiano

Porto Empedocle (Agrigento), 6 lug. (Adnkronos) - "Qui al bar del porto siamo in prima linea, anche se i migranti non arrivano direttamente qui, però vengono spesso i rappresentanti delle forze dell'o ...

San Severo, titolare di una bar schiaffeggiata e minacciata con un coltello per un conto ritenuto salato

Hanno schiaffeggiato la proprietaria di un bar minacciandola anche con un coltello a causa di un conto troppo salato. E' accaduto ieri sera in un locale in via Tiberio Solis a San Severo Patino era un ...

