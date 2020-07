Mia Khalifa, la petizione per togliere i video hard da Internet: ecco perché (Di lunedì 6 luglio 2020) Per gli amanti del genere hard, Mia Khalifa è un nome che non passa sicuramente inascoltato. L’ex attrice pornografica è fra le protagoniste di questo genere che hanno generato più fatturato in rapporto al proprio lavoro. Khalifa ha infatti fatto parte del settore per pochi mesi, quando aveva 21 anni, per poi chiudere con il mondo del porno. Oggi che l’attrice ha 27 anni, non riesce ancora a gettarsi il passato alle spalle, dato che l‘industria del porno continua a riproporre i suoi video, sempre molto ricercati. E allora per lei si mobilitano i fan. Perché i fan firmano petizione per togliere video hard di Mia Khalifa: ecco dove firmare su Change.org Per aiutare Mia Khalifa a dimenticare il suo passato, infatti, è stata lanciata una petizione su Change.org che ha raccolto già 1 milione e 600mila firme. L’iniziativa ... Leggi su italiasera

È una delle ex attrici hard più famose del mondo nonostante abbia recitato in pochissimi film. Mia Khalifa, libanese naturalizzata statunitense, vuole cancellare questo passato ma la cosa non è affatt ...

Una petizione per togliere i video di Mia Khalifa da internet: ha raccolto 1 milione e 600.000 firme

