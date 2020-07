METEO sino 12 Luglio: TEMPORALI e CROLLO TERMICO, poi di nuovo CALDO (Di lunedì 6 luglio 2020) METEO sino AL 12 Luglio 2020, ANALISI E PREVISIONE L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di METEO decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte temporalesco, in discesa dal Nord Europa, si è addossato alle Alpi e si appresta a sfondare sul Nord della Penisola. Aria più fresca sospingerà il fronte, con temperature di nuovo in brusco calo. Sarà un passaggio frontale rapido, ma molto incisivo soprattutto per quanto concerne il Nord-Est. L’impulso temporalesco giungerà in modo irruento nella notte tra lunedì e martedì attraverso TEMPORALI in rotta su parte della Val Padana. Poi l’impulso instabile, pur perdendo energia, raggiungerà nel corso di martedì anche le regioni centrali ... Leggi su meteogiornale

L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di meteo decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte tempo ...

Apertura di settimana segnata dal ritorno del clima estivo sull’Italia, con nuove minacce perturbate alle porte. Abbiamo appena messo alle spalle la fase meteo turbolenta che ha caratterizzato il week ...

