Meteo settima, esasperante CALDO d’Africa, con super TEMPORALI d’improvviso (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Meteo della settimana inizia con il CALDO che tutto sommato è prossimo alla media, ma che nel corso dei prossimi giorni sarà destinato ad aumentare. Avremo un nuovo balzo termico soprattutto nelle regioni del Centro e Sud Italia, ed in particolare nelle Isole Maggiori, in primis la Sardegna, dove in talune località dell’interno, la colonnina di mercurio si poggerà ai 40°C. CALDO estivo sarà quello che avremo, tipico di Luglio e del Solleone, un termine ormai in disuso, ma il CALDO c’è sempre stato, così come le notti insonni per la calura e l’afa. Di certo, però il CALDO estivo è aumentato. Per ora quest’anno tutto sommato c’è andata bene, però è precoce dire che ce l’abbiamo fatta a non avere temperature record di CALDO. Sul passato ... Leggi su meteogiornale

zazoomblog : Meteo settima: CALDO d’Africa e AFA. Ma ATTENZIONE ai super TEMPORALI - #Meteo #settima: #CALDO #d’Africa -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo settima Meteo della settimana con il CALDO d’Africa e l’AFA. I Temporali ecco quando Meteo Giornale METEO sino 12 Luglio: raffica di TEMPORALI e CROLLO TERMICO, poi CALDO

L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di meteo decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte tempo ...

Meteo sino al 17 luglio, sarà break di TEMPORALI!

La settimana che sta iniziando proporrà, senza ombra di dubbio, condizioni di bel tempo. Giusto in queste ore stiamo avendo ancora dei temporali, specie sul Nordest a causa dello scivolamento di una ...

L’Italia gode di bel tempo in quest’avvio di settimana grazie all’abbraccio dell’anticiclone, ma questa fase di meteo decisamente stabile sta per cedere spazio ad un cambiamento. Un nuovo fronte tempo ...La settimana che sta iniziando proporrà, senza ombra di dubbio, condizioni di bel tempo. Giusto in queste ore stiamo avendo ancora dei temporali, specie sul Nordest a causa dello scivolamento di una ...