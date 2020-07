Meteo Roma: previsioni per martedì 7 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Meteo Roma: previsioni per martedì 7 luglio Giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente in mattinata e qualche nube nel corso del pomeriggio; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +19°C e +35°C. Meteo Lazio: previsioni per martedì 7 luglio Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno su tutto il Lazio; nel pomeriggio si attendono locali piogge sui settori interni meridionali, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto. Cieli generalmente sereni in serata con qualche nube sparsa, ma senza fenomeni associati. Meteo Italia: previsioni per martedì 7 luglio Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare sull’Emilia Romagna con locali piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Roma Meteo a Roma: le previsioni di oggi 6 luglio Sky Tg24 Così l'intelligenza artificiale bloccherà gli ingorghi

ROMA - Addio ai blocchi indiscriminati alla circolazione delle auto. In un prossimo futuro gli ingorghi stradali responsabili dell’innalzamento delle emissioni potranno essere previsti, e quindi evita ...

Aggiornamento previsioni meteo Roma, lunedì, 6 luglio: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà ...

