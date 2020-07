Meteo MILANO: CALDO inizio settimana, poi nuovo refrigerio (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà l'ingresso d'aria fresca martedì, che porterà un calo termico esaltato dalle vivaci correnti orientali. A metà settimana le temperature torneranno a risalire, con bel tempo anticiclonico. Lunedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Martedì 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 13 Km/h, raffiche 45 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Mercoledì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h. Zero Termico: circa 4500 ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meteo MILANO METEO MILANO - Fase estiva sulla città lombarda con TEMPERATURE in AUMENTO, ecco le previsioni Centro Meteo italiano Caos Autostrade, la settimana inizia con 10 chilometri di coda. Toti: «Situazione drammatica, non ho rassicurazioni»

In A7, verso Milano, coda tra Genova Sampierdarena e il bivio A7/A12 ... Intanto l’intera regione sconta il problema autostrade: da tempo albergatori e ristoratori parlano di prenotazioni cancellate a ...

Senigallia si tinge di bianco e nero. Sguardi di Novecento, Mario Giacomelli e il suo tempo

Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Mario Giacomelli, 1964-68, Courtesy Collezione Civica Senigallia Una traversata nella storia della fotografia degli anni ’50 del Novecento italiana e internazionale ...

In A7, verso Milano, coda tra Genova Sampierdarena e il bivio A7/A12 ... Intanto l’intera regione sconta il problema autostrade: da tempo albergatori e ristoratori parlano di prenotazioni cancellate a ...Verrà la morte e avrà i tuoi occhi, Mario Giacomelli, 1964-68, Courtesy Collezione Civica Senigallia Una traversata nella storia della fotografia degli anni ’50 del Novecento italiana e internazionale ...