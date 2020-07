Meteo MILANO: CALDO inizio settimana, poi nuovo refrigerio (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Meteo su MILANO vedrà l'ingresso d'aria fresca martedì, che porterà un calo termico esaltato dalle vivaci correnti orientali. A metà settimana le temperature torneranno a risalire, con bel tempo anticiclonico. Lunedì 6: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 21°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud 4 Km/h, raffiche 26 Km/h. Zero Termico: circa 4500 metri. Martedì 7: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 20°C a 27°C. Pressione atmosferica media: 1014 hPa, in aumento. Vento: in media da Est 13 Km/h, raffiche 45 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Mercoledì 8: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 29°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Est 5 Km/h. Zero Termico: circa 4500 ... Leggi su meteogiornale

lillydessi : Previsioni meteo Milano 6-8 luglio: caldo e nubi in pianura, pioggia in montagna - Milano - CentroMeteoITA : #METEO #MILANO - Fase estiva sulla città lombarda con TEMPERATURE in AUMENTO, ecco le previsioni - zazoomblog : Meteo Milano domani lunedì 6 giugno: bel tempo - #Meteo #Milano #domani #lunedì - SkyTG24 : Meteo a #Milano: le previsioni del 5 luglio - lillydessi : Meteo Milano: sabato variabile, poi bel tempo - 3bmeteo -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo MILANO Meteo MILANO: oggi sole e caldo, Martedì 7 nubi sparse, Mercoledì 8 sereno iL Meteo Previsioni meteo 6 luglio, caldo in aumento ma anche temporali e grandine: allerta in Veneto

Le previsioni meteo di domani, lunedì 6 luglio, indicano che la nuova settimana si aprirà all'insegna del bel tempo sulla stragrande maggioranza del Paese. Atteso tanto sole e caldo in generale aument ...

Il lockdown è finito, ma non per tutte le persone con disabilità

Molti familiari di persone con disabilità hanno segnalato a LEDHA di non poter visitare i propri congiunti ricoverati nelle strutture residenziali lombarde Il lockdown, è finalmente alle spalle: quel ...

Le previsioni meteo di domani, lunedì 6 luglio, indicano che la nuova settimana si aprirà all'insegna del bel tempo sulla stragrande maggioranza del Paese. Atteso tanto sole e caldo in generale aument ...Molti familiari di persone con disabilità hanno segnalato a LEDHA di non poter visitare i propri congiunti ricoverati nelle strutture residenziali lombarde Il lockdown, è finalmente alle spalle: quel ...