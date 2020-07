Meteo Italia sino al 17 luglio, sarà break di TEMPORALI! (Di lunedì 6 luglio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 17 luglio Quali saranno le condizioni Meteo da qui e metà luglio? Per il momento stiamo seguendo un percorso già tracciato e che i modelli matematici di previsione non sembra vogliano ancora abbandonare. Diciamo che l’Estate dovrebbe continuare a fare il proprio dovere, grazie alla presenza di un’Alta Pressione che sul suo lato occidentale avrà un supporto non trascurabile di aria calda sahariana. Ovviamente stiamo parlando della struttura anticiclonica africana, che in alcune regioni continuerà a portare caldo. Su altre, invece, si farà sentire l’azione mitigante delle correnti oceaniche ed anche se non sono attesi fenomeni sostanziali avremo temperature meno alte. Verso metà mese, invece, tale azione potrebbe essere supportata da un vero e proprio assalto ciclonico che se ... Leggi su meteogiornale

ROMA (ITALPRESS) – WindTre, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, ha ottenuto da Opensignal il riconoscimento per la rete mobile più veloce d’Italia nell’esperienza d’uso sia in download sia in upload, ...

(Teleborsa) - Da lunedì 6 a venerdì 10 luglio sarà possibile sottoscrivere il primo BTP Futura, emesso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il codice ISIN del titolo è IT0005415283. Il titolo ...

