Merkel e Dombrovskis spingono il MES: “Basta ideologie, all’Italia conviene” (Di lunedì 6 luglio 2020) Cresce il pressing dell’Europa sull’Italia rispetto all’uso del MES. Nei giorni scorsi era arrivata la “moral suasion” della Cancelliera tedesca Merkel che senza citare mai espressamente il nostro Paese aveva indirizzato un messaggio comunque chiaro ed esplicito ai Paesi UE in vista del percorso da intraprendere per uscire dalla crisi economica innescata dalla pandemia. “Il fondo di solidarietà, il Recovery Fund, non può risolvere tutti i problemi, ma non averlo rafforzerebbe il problema.Una disoccupazione troppo forte in un Paese può avere un effetto esplosivo. I pericoli per la democrazia sarebbero a quel punto maggiori”. Quindi, ha proseguito Merkel, “l’Italia pensi ad attivare il Mes“, ha detto intervistata da alcuni quotidiani europei tra cui La Stampa, Le ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Merkel Dombrovskis Merkel e Dombrovskis spingono il MES: “Basta ideologie, all’Italia conviene” QuiFinanza Ecco i 18 tedeschi che comandano a Bruxelles

Il sito Politico.eu ha confezionato un ampio reportage dedicato a 18 alti dirigenti tedeschi che a Bruxelles fanno il bello e il cattivo tempo, controllando anche nelle virgole tutti i fascicoli della ...

Governo, bozza Piano rilancio Gualtieri: "Crisi devastante, non c'è tempo da perdere"

"Modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale e territoriale e parità di genere" queste le linee del piano annunciato dal ministro dell'Economia. Riforma complessiva del fisco, ...

Il sito Politico.eu ha confezionato un ampio reportage dedicato a 18 alti dirigenti tedeschi che a Bruxelles fanno il bello e il cattivo tempo, controllando anche nelle virgole tutti i fascicoli della ..."Modernizzazione del Paese, transizione ecologica, inclusione sociale e territoriale e parità di genere" queste le linee del piano annunciato dal ministro dell'Economia. Riforma complessiva del fisco, ...