Mercato Juventus, sorpresa Paratici: sprint per il nuovo terzino destro (Di lunedì 6 luglio 2020) Mercato Juventus – La dirigenza bianconera mette nel mirino il terzino dell’Arsenal, Hector Bellerin. Il calciatore non è più incedibile ma sarebbe seguito anche dal club molto competitivi quali Psg e Bayern Monaco. Sarri apprezza molto la sua propensione offensiva e lo vorrebbe in rosa per garantire anche un pò di riposo a Juan Cuadrado. Inoltre, durante questa stagione, sarebbe servito un terzino considerati i molteplici infortuni di Danilo e Mattia De Sciglio. Mercato Juventus: idea Bellerin Secondo quanto riportato dal The Express, il club bavarese è in netto vantaggio ma la dirigenza bianconera avrebbe molte contropartite interessanti da poter offrire. Si pensa ad Adrien Rabiot o al ritorno di Aaron Ramsey. L’unica incognita è rappresentata dalle condizioni fisiche dello spagnolo che, per questo, ha visto diminuire il prezzo del ... Leggi su juvedipendenza

passione_inter : Milinkovic-Savic lascia la Lazio, Inter e Juventus defilate - - Napoleonepervoi : Oh amici . . Precisazione mercato Juventus . . Dalle mie info. Si cercano giocatori per il supremo Spagnolo . Che… - Napoleonepervoi : Vorrei fare una precisione miei cari. Il mercato può cambiare da un momento all'altro e tutti noi cerchiamo di info… - PaliilaP : RT @InterCM16: Per partire con possibilità di vittoria del campionato contro la superpotenza Juventus, serve un mercato 2020 importantissim… - InterCM16 : Per partire con possibilità di vittoria del campionato contro la superpotenza Juventus, serve un mercato 2020 impor… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Calciomercato Juventus, Balzarini boom: “Mi è arrivata un’indiscrezione…” Juvenews.eu Calciomercato Benevento, super colpo per Inzaghi | C’è l’ex Juve

Benevento scatenato sul mercato. Il patron Vigorito vuole costruire una squadra in grado di raggiungere una salvezza tranquilla nel prossimo campionato di Serie A e punta ad obiettivi di caratura ...

Ma Gattuso che pensa del mercato?

Il Napoli è quinto accanto ad una Roma dissennata e disastrata. È molto probabile che possa staccarla. Il primo motivo è offerto dalla Champions: l’8 agosto che la gara di ritorno con il Barcellona pe ...

Benevento scatenato sul mercato. Il patron Vigorito vuole costruire una squadra in grado di raggiungere una salvezza tranquilla nel prossimo campionato di Serie A e punta ad obiettivi di caratura ...Il Napoli è quinto accanto ad una Roma dissennata e disastrata. È molto probabile che possa staccarla. Il primo motivo è offerto dalla Champions: l’8 agosto che la gara di ritorno con il Barcellona pe ...