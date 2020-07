Meno tasse e procedure più snelle. Ecco il Piano nazionale di riforma. Gualtieri: “La finalità principale sarà quella di rimuovere gli ostacoli che rallentano appalti, investimenti e crescita” (Di lunedì 6 luglio 2020) “Il Governo è al lavoro su un quarto provvedimento in materia economica, volto a semplificare le procedure amministrative e la pianificazione e autorizzazione dei lavori pubblici. La finalità principale sarà quella di rimuovere gli ostacoli che negli ultimi anni hanno rallentato non solo gli appalti e gli investimenti pubblici, ma anche, più in generale, la crescita dell’economia”. E’ quanto scrive il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, nella premessa al Piano nazionale di riforma. Le semplificazioni, si legge nel documento, rappresentano “il primo passo per attuare il Piano di Rilancio” e “fatto salvo il contrasto alla corruzione” si agirà in tutti i campi, dalla disciplina degli appalti all’accelerazione delle “opere pubbliche già finanziate e in fase avanzata di ... Leggi su lanotiziagiornale

Ultime Notizie dalla rete : Meno tasse Il «Piano di riforma»: meno tasse (senza condono), scuola, alta velocità, buoni Internet e assegni per i figli Corriere della Sera Fisco: sottosegretario Baretta a "Il Mattino", piano per abbassare le tasse

Roma, 06 lug 09:38 - (Agenzia Nova) - "L'obiettivo è di completare la riforma fiscale entro quest'anno per inserirla nella prossima legge di Bilancio, la sede più giusta, come avevamo già ipotizzato p ...

Le fantastiche promesse svanite in un istante

Caro direttore, da anni ci siamo ormai assuefatti alle spudorate menzogne dei politici. Dal «meno tasse per tutti» al «milione di posti di lavoro» di Berlusconi, al «rimpatrieremo 600 mila clandestini ...

