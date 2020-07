Meghan Markle, il ritorno al cinema è imminente? (Di lunedì 6 luglio 2020) Da quando il principe Harry e Meghan Markle sono atterrati col piccolo Archie in California, tutti sono convinti che l’ex attrice, a Los Angeles, inseguirà il suo sogno più grande: tornare a recitare. La duchessa di Sussex in effetti s’è già riaffacciata nel mondo dello spettacolo, ma dietro le quinte: come doppiatrice del documentario Disney Elephant a cui è stata dedicata anche la sua prima intervista televisiva dopo la Megxit. E ora secondo la stampa britannica ha in ballo un altro ambizioso progetto che presto la farà tornare al cinema, ma in una veste insolita: non attrice bensì produttrice. Avrebbe già preso accordi con la scrittrice Lloyd Scott per portare sul grande schermo il suo racconto Election Year, la cui trama ruota attorno ad una spia russa che vuole diventare presidente degli Stati Uniti. Leggi su vanityfair

_voidblvke : Comunque sono stufa e stufissima degli articoli che dipingono Meghan Markle come la strega cattiva che vuole avere… - infoitcultura : Meghan Markle produrrà film a Hollywood. Intanto si rincorrono voci sul secondo figlio - infoitcultura : Meghan Markle irritata con Harry per le serate segrete con Adele - dilei_it : Meghan Markle irritata con Harry per le serate segrete con Adele - infoitcultura : Meghan Markle e Harry, la fuga da Corte orchestrata da Carlo -