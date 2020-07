Matic, rinnovo col Manchester United e promessa: “Ho ancora tanto da dare come calciatore” (Di lunedì 6 luglio 2020) Nemanja Matic ha rinnovato fino al 2023 con il Manchester United. I rumors recenti hanno trovato conferma nell'annuncio della società ingelse: il centrocampista resta in Red Devils ancora a lungo. Nonostante sia spesso stato accostato a diversi club d'Europa, il classe 1988 ha deciso di rimanere.Matic: ecco il rinnovocaption id="attachment 688727" align="alignnone" width="600" Matic (getty images)/caption"come calciatore ho ancora molto da dare e molti obiettivi da raggiungere nella mia carriera", ha detto Matic ai canali ufficiali del club dopo la firma sul contratto. "Farlo con il Manchester è un grande onore. È una grande squadra, abbiamo un bel mix di giovani e giocatori esperti: siamo in un momento chiave della stagione e continuereno a lottare per rendere orgogliosi i nostri tifosi". Molto soddisfatto anche il tecnico Ole Gunnars ... Leggi su itasportpress

