Matic rinnova con il Manchester United: «Ho ancora molto da dare» (Di lunedì 6 luglio 2020) Nemanja Matic firma con il Manchester United: le dichiarazioni del calciatore serbo dopo il rinnovo contrattuale Nemanja Matic ha festeggiato il rinnovo di contratto fino al 2023 con il Manchester United. «Come calciatore ho ancora molto da dare e molti obiettivi da raggiungere nella mia carriera. Farlo con il Manchester United è un grande onore. È una grande squadra, abbiamo un bel mix di giovani e giocatori esperti: siamo in un momento chiave della stagione e continueremo a lottare per rendere orgogliosi i nostri tifosi». ✍️ @NemanjaMatic is here to stay! #MUFC — Manchester United (@ManUtd) July 6, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

