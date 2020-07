Massimiliano Allegri: “Voglio un club per vincere, due anni fa ero vicino al Real Madrid” (Di lunedì 6 luglio 2020) Da un anno Massimiliano Allegri non siede più sulla panchina della Juventus e attende la chiamata di un club che ambisca a vincere. Il tecnico livornese, come rivela a Marca, è pronto a guidare una squadra in Liga (possibile l’ingaggio del Barcellona) e rivela di essere stato vicino al Real Madrid dopo il primo addio di Zidane: “Non mi interessa davvero dove, sto cercando un club con cui condividere un progetto e dove ho l’ambizione di competere per vincere. Liga spagnola? Chi nella loro mente giusta risponderebbe a questa domanda no? Nessuno. Due anni fa ci fu un contatto con il Real Madrid ma non accadde nulla perché avevo un contratto con la Juve. Avevo un forte impegno morale nei confronti del club e della sua gente”. Allegri parla anche della Juventus, definendola come una squadra “costruita per vincere e vincere. Solo per quello. ... Leggi su sportface

