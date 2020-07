Martina Colombari bella come non mai, fisico perfetto (FOTO) (Di lunedì 6 luglio 2020) Fa impazzire i fan la bellissima Martina Colombari, la showgirl è davvero atomica con il suo fisico scolpito ed è pioggia di complimenti Sempre splendida e affascinante, Martina Colombari si gode finalmente il relax delle vacanze. Anche lei come tante altre vip sta cercando di prendersi una pausa e di regalarsi delle ore di relax assoluto. L’ex Miss Italia è bellissima e ha un fisico mozzafiato, scolpito e perfetto, che non passa inosservato. Sexy ed estremamente femminile, batte tutte per classe ed eleganza, che possiede innate. A completare il tutto è anche lo sguardo profondo e intenso, che cattura l’attenzione. Martina nel suo costume intero che esalta il suo corpo si mostra in un momento di meditazione. Appassionata di sport è evidente, ama anche il benessere e non perde di praticare attività che possa gratificare anche lo ... Leggi su kontrokultura

