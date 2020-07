Mario Rui brilla, i quotidiani lo premiano: "Ha il sinistro ispirato, si prende rivincita da ex" (Di lunedì 6 luglio 2020) Bellissimo l'assist di Mario Rui per Callejon, gesto tecnico, il suo, che vale il prezzo del biglietto, che gli regala voti alti sui quotidiani oggi in edicola.GAZZETTA 7 - "Il suo sinistro è ispirato e ha i giri giusti. Leggi su tuttonapoli

sscnapoli : ?? StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne.… - en_sscnapoli : ?? Starting XI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne… - sscnapoli : ? 79’ | Tiro di Mario Rui da posizione defilata, Pau Lopez respinge ? #NapoliRoma 1-1 ?? #SerieATIM ?? #ForzaNapoliSempre - tuttonapoli : Mario Rui brilla, i quotidiani lo premiano: 'Ha il sinistro ispirato, si prende rivincita da ex' - Dilallenji11 : RT @bot_gino: Mario Rui è entrato in spogliatoio furioso ma cos'ha 'sto qua che ha anche fatto n'assist della madonna e mi fa che a lui fan… -