Maria Elena Boschi, Giulio Berruti in tv: «Sono innamorato. Siamo una bellissima coppia» (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulio Berruti non si nasconde più. L’attore è uscito finalmente allo scoperto: è amore con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati. L’ex concorrente di ‘Ballando con le stelle’ ha confermato al programma C’è tempo per…, nuovo format di Rai Uno condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini, di essere sentimentalmente coinvolto dalla politica 39enne, già ministro nel governo Renzi. leggi anche l’articolo —> Maria Elena Boschi e Giulio Berruti in moto a Fregene, è amore: ormai non posSono negare più «Sì, è tutto vero Siamo una bellissima coppia. Sono innamorato. Inutile negarlo, ci Sono delle foto», ha detto timidamente Giulio Berruti a C’è tempo per… su Rai Uno. L’attore noto ... Leggi su urbanpost

