Maltempo, incessanti nubifragi in Cina: alluvioni, frane e smottamenti su vaste regioni, è ancora allerta [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) incessanti nubifragi continuano a provocare il caos in vaste aree della Cina, provocando alluvioni, frane, smottamenti e tanti disagi alla popolazione (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Sin dallo scorso mese, una serie di continui acquazzoni ha sferzato gran parte della Cina meridionale, dove il livello delle acque di molti fiumi ha superato la soglia di guardia. L’osservatorio nazionale cinese ha rinnovato oggi l’allerta gialla per i temporali. Secondo il Centro meteorologico nazionale cinese, nelle 24 ore fino alla mattinata di domani sono attese intense precipitazioni e nuovi temporali nelle regioni di Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Jiangxi, Hubei, Hunan, Chongqing, Guizhou, Yunnan e Heilongjiang. Alcune di queste zone registreranno oltre 80 millimetri di precipitazioni orarie accompagnate da temporali e forti venti. Il centro ha consigliato alle ... Leggi su meteoweb.eu

