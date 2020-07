Lutto nel motociclismo: lo schianto avvolto nel mistero. Se ne va un grande campione (Di lunedì 6 luglio 2020) Se n’è andato così, per via del suo amore più grande e pericoloso: la moto. Parliamo di Ismael Bonilla, 41 anni, è morto questa domenica in seguito ad un tragico incidente con la sua Yamaha R1 sul circuito di Jerez durante una sessione di coaching. Il pilota spagnolo, campione di Spagna nel 1994 e pilota del Motomondiale in nove gran premi della classe 250cc tra il 1996 e il 2001, aveva smesso di competere nel 2013 dopo essere diventato istruttore, collaudatore e persino giornalista di motorsport di tanto in tanto. Ci sono dubbi sulla causa della morte. Secondo la maggior parte dei media spagnoli, Ismael Bonilla sarebbe rimasto vittima di un guasto meccanico al sistema frenante della sua moto che non avrebbe permesso al motociclista di rallentare al termine del veloce rettilineo del circuito andaluso durante un giro lanciato. ( dopo ... Leggi su caffeinamagazine

RaiNews : Lutto nel mondo della musica - La7tv : #omnibus Lutto nel mondo della musica: per le conseguenze di una caduta è morto il grande musicista #EnnioMorricone… - RaiNews : È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Rob… - asaggese_ : RT @asaggese_: Un immenso lutto nel mondo della musica, oggi ci ha lasciato il maestro Ennio Morricone. Grazie per tutte le emozioni che ci… - IlFaro241 : LUTTO NEL MONDO DELLA MUSICA E DELLA CULTURA, E’ MORTO A 91 ANNI IL MAESTRO ENNIO MORRICONE -