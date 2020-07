Lutto nel mondo del cinema: morto attore di 41 anni (Di lunedì 6 luglio 2020) Questo articolo Lutto nel mondo del cinema: morto attore di 41 anni è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Altro grave Lutto nel mondo del cinema: morto a soltanto 41 anni un grande attore. Ma qual è stata la causa del suo decesso? Incredibile e inatteso Lutto nel mondo del cinema. È infatti morto all’età di 41 Nick Cordero, attore della serie tv americana ‘Law and Order’. La causa del suo decesso è stato … Leggi su youmovies

RaiNews : Lutto nel mondo della musica - La7tv : #omnibus Lutto nel mondo della musica: per le conseguenze di una caduta è morto il grande musicista #EnnioMorricone… - RaiNews : È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Rob… - WorldPapers_ : Lutto nel mondo del cinema: è morto il Maestro Ennio Morricone. Aveva 91 anni #enniomorricone - MarcoMariani_IT : #RT @maggiomusicale: Il Teatro del Maggio partecipa con tristezza al lutto per la morte del maestro Ennio Morricone… -