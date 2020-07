Lutto nel mondo del calcio, morto un ex giocatore della Juventus di 33 anni: sui social il dolore di Chiellini (Di lunedì 6 luglio 2020) Si è spento questa mattina Giuseppe Rizza, ex calciatore di Juventus e Juve Stabia ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Alessandro Sabattini/Getty ImagesIl 33enne si era risvegliato qualche giorno fa dopo un lungo coma, iniziato lo scorso 10 giugno a causa di un’emorragia cerebrale. Una carriera, quella di Rizza, iniziata nel settore giovanile della Juventus e impreziosita dalla vittoria dello scudetto e della supercoppa italiana con la maglia della Primavera bianconera. Tra i grandi poi aveva giocato con la Juve Stabia in due occasioni, prima in C1 con Capuano e poi in B, chiudendo la sua carriera a Noto. Sui social anche Chiellini ha voluto dedicargli un pensiero: “Ciao Peppino, ci mancherai“.L'articolo Lutto nel mondo del calcio, morto un ex giocatore della Juventus di 33 anni: sui social il ... Leggi su sportfair

RaiNews : Lutto nel mondo della musica - La7tv : #omnibus Lutto nel mondo della musica: per le conseguenze di una caduta è morto il grande musicista #EnnioMorricone… - RaiNews : È morta nelle campagne di Lonato, nel bresciano - travolta da un camion mentre si stava allenando in bicicletta Rob… - Vocecontrocorr1 : ? Lutto nel mondo del #cinema: morto il grande compositore Ennio Morricone. LEGGI ?? - asaggese_ : RT @asaggese_: Un immenso lutto nel mondo della musica, oggi ci ha lasciato il maestro Ennio Morricone. Grazie per tutte le emozioni che ci… -