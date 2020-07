Lutto nel cinema: è morto Ennio Morricone, età e cause della morte (Di lunedì 6 luglio 2020) Muore Ennio Morricone, aveva 91 anni. Dalla collaborazione con Sergio Leone a quella con Quentin Tarantino, il compositore romano è diventato l’icona del cinema. La colonna sonora del cinema. Se ne va l’icona delle colonne sonore di film memorabili: Ennio Morricone è morto a 91 anni. A dare la notizia per primo è stato il direttore del Tg5 Clemente J Mimun con un tweet. Qualche giorno fa Morricone era caduto in casa e si era rotto un femore; l’agenzia ANSA scrive che Morricone è morto durante il ricovero al Campus Biomedico di Roma per le conseguenze di quella caduta. Il grande compositore e direttore d’orchestra, il cui nome resterà per sempre scritto nella storia della musica e del cinema per le sue colonne sonore, ha scritto dal 1946 a oggi, non solo colonne sonore per film, ma anche un centinaio di brani ... Leggi su chenews

