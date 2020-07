Lunedi 6 Luglio sui canali Sky Cinema HD, 18 Regali (Di lunedì 6 luglio 2020) 18 RegaliIspirato a una storia vera, Francesco Amato dirige Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli ed Edoardo Leo. Una donna incinta reagisce a un destino crudele con un'idea speciale per sua figlia.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301)Tutti pazzi a Tel AvivCommedia sulla... Leggi su digital-news

LegaSalvini : ++ LUNEDÌ 6 LUGLIO IL CAPITANO IN LOMBARDIA E IN TOSCANA ++ Ecco gli appuntamenti di Matteo Salvini, vi aspettia… - Negramaro : #SeiNellAnima da lunedì 6 luglio in tutte le radio... e solo nelle radio! ?? @GiannaNannini #ilovemyradio2020… - marcotravaglio : Arriva 'CARTACANTA - IL QUIZ' con @marcotravaglio e @stanzaselvaggia. Vi aspettiamo da lunedì 13 luglio in esclusi… - news24_napoli : Le partite di oggi: il programma di lunedì 6 luglio #Napoli - MianiAttilio : PAROLA DEL GIORNO Lunedì 6 Luglio 2020 -