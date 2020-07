L'ultimo brano di Ennio Morricone scelto per l'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova (Di lunedì 6 luglio 2020) Sarà “Tante pietre a ricordare”, il brano per orchestra, coro e voce bianca che il maestro Ennio Morricone ha composto, in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi, a essere eseguito dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova la sera prima dell’inaugurazione del nuovo Ponte progettato da Renzo Piano.La composizione, della durata di 4 minuti, estremamente evocativa e commovente, è l’ultima partitura completata dal Maestro, scomparso poche ore fa. Leggi su huffingtonpost

Honiro : Esattamente un anno fa Ultimo riempiva lo Stadio Olimpico di Roma con il concerto 'La Favola' • trovate ora su Yout… - licacecato : RT @HuffPostItalia: L'ultimo brano di Ennio Morricone scelto per l'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova - HuffPostItalia : L'ultimo brano di Ennio Morricone scelto per l'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova - lavocedigenova : Scompare Ennio Morricone, l'ultimo brano inedito per le vittime del Ponte Morandi - TeatroRandagio : É strano scoprire un brano così e ricordarsi che l'ultima volta che lo suonai era anche l'ultimo periodo del mio cu… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimo brano Scompare Ennio Morricone, l'ultimo brano inedito per le vittime del ponte Morandi LaVoceDiGenova.it L'ultimo brano di Ennio Morricone scelto per l'inaugurazione del nuovo Ponte di Genova

Sarà “Tante pietre a ricordare”, il brano per orchestra, coro e voce bianca che il maestro Ennio Morricone ha composto, in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi, a essere eseguito dall’Or ...

Il nuovo singolo di Mahmood è ‘Dorado’

Un featuring che lo vedrà duettare con Sfera Ebbasta e il cantante colombiano Feid. L’ultimo brano pubblicato da Mahmood è Moonlight Popolare feat. Massimo Pericolo, di cui vi abbiamo parlato qui.

Sarà “Tante pietre a ricordare”, il brano per orchestra, coro e voce bianca che il maestro Ennio Morricone ha composto, in memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi, a essere eseguito dall’Or ...Un featuring che lo vedrà duettare con Sfera Ebbasta e il cantante colombiano Feid. L’ultimo brano pubblicato da Mahmood è Moonlight Popolare feat. Massimo Pericolo, di cui vi abbiamo parlato qui.