Luca Zaia e Antonio Decaro sono il presidente di Regione e il sindaco più popolari d’Italia secondo un’indagine del Sole 24 Ore (Di lunedì 6 luglio 2020) sono Luca Zaia, tra i governatori, e Antonio Decaro, tra i sindaci, gli amministratori locali più popolari secondo Governance Poll 2020, un’indagine sul livello di gradimento dei presidenti delle 18 Regioni a elezione diretta e dei sindaci di 105 città capoluogo di provincia realizzata per Il Sole 24 Ore da Noto Sondaggi. Una notorietà che è aumentata definitivamente con l’esplosione dell’emergenza Covid, nel corso della quale entrambi, per motivi diversi, si sono sempre fatti trovare in prima linea: il leghista ad affrontare la crisi in una delle regioni più colpite, dove è stato individuato uno dei primi focolai italiani, il sindaco di Bari (Pd) come presidente dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), sceso in strada in prima persona a sciogliere gli assembramenti dei cittadini pugliesi durante il lockdown. ... Leggi su ilfattoquotidiano

