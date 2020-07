Luca Argentero, le belle notizie non finisco mai: per l’attore è un anno da incorniciare (Di lunedì 6 luglio 2020) Una gioia dopo l’altra per Luca Argentero, dopo essere diventato padre ecco una nuova bellissima notizia. Nelle vesti di papà Luca Argentero si sta calando benissimo, così come la sua compagna. Nelle vesti di attore, il suo talento è sotto gli occhi di tutti e presto potrà dimostrarlo ancora una volta. L’annuncio lo dà Matilde Gioli, con mascherina, che ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, sul set della fiction: “Sono venuta a vedere se è tutto pronto. È tutto pronto, si ricomincia”. Negli studi vicino Roma ha riaperto il set della serie di Rai 1 più amata e seguita della scorsa stagione, Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, medico ospedaliero che dopo aver subito un’aggressione – gli sparano – perde la memoria e deve ricominciare da ... Leggi su caffeinamagazine

