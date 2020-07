Londra, 600 milioni di sterline per comprare Wembley (Di lunedì 6 luglio 2020) Il magnate e proprietario del Fulham potrebbe rientrare in gioco per acquistare l’impianto dalla Federcalcio inglese Leggi su lastampa

LONDRA. Il proprietario del Fulham, Shahid Khan, sarebbe pronto a rientrare in gioco per acquistare dalla Federcalcio inglese (FA) l'impianto di Wembley. Già nel 2018 - scrive il Times - Khan si era f ...

Regno riscopre sanità pubblica, festa e rimpianti per 72 anni Nhs

LONDRA. – Ha rappresentato una svolta storica nel concetto di salute pubblica, intesa come diritto universale, fiore all’occhiello dello stato assistenziale britannico del dopoguerra fin dalla sua co ...

