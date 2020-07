“Lo hanno fatto durante il lockdown, in gran segreto”. Super bomba su Gigi Buffon e Ilaria D’Amico (Di lunedì 6 luglio 2020) Eh sì, sembra chiaro che Gigi Buffon e Ilaria D’Amico si sono già sposati, ma quando, come, perché? Il tutto in gran segreto? Il mistero si infittisce dopo che il calciatore ha pubblicamente definito la conduttrice sue “moglie”. E’ accaduto durante una diretta Instagram. Il 43enne parlando di cosa lo fa stare bene nella vita, ha detto: “Sono fondamentalmente tre cose: avere un bel rapporto con mia moglie e la mia famiglia, i miei figli, i miei cari insomma”. E ancora: “Poi fare bene il mio, quando prendo zero goal. E imparare qualcosa di nuovo”. Il pensiero di molti è andato subito alla possibilità che i due si siano giurati amore eterno, magari una cerimonia molto frugale ai tempi del Coronavirus. Eppure non ci sono conferme ufficiali. Gigi Buffon, 43 anni, e Ilaria D’Amico, 46, si sono sposati in ... Leggi su caffeinamagazine

