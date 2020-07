L’Iran ha ammesso che c’è stato un grave incendio in un impianto nucleare del paese (Di lunedì 6 luglio 2020) Domenica il portavoce dell’organizzazione iraniana per l’energia atomica, Behrouz Kamalvandi, ha detto che giovedì 2 luglio c’è stato un grave incendio nell’impianto nucleare di Natanz in Iran. L’ammissione è arrivata dopo che in un primo tempo lo stesso Kamalvandi aveva Leggi su ilpost

