Liga, Tebas: “Si vedono errori clamorosi e giocate teatrali, dobbiamo migliorare” (Di lunedì 6 luglio 2020) Proseguono le polemiche in merito all’uso del Var e ai presunti aiuti al Real Madrid in questo finale di stagione di Liga. “Gli arbitri favoriscono sempre gli stessi”, aveva sentenziato il presidente del Barcellona. Risposta immediata del presidente della Liga, Javier Tebas: “Con la Var c’è stato un prima e un dopo la chiamata di Florentino a Rubiales – ha dichiarato -. Che un club importante come il Madrid, venti minuti dopo una partita, possa fare quella chiamata, è sconveniente per il mondo arbitrale e in generale. Provoca più tensione negli arbitri che si trovano al Var. dobbiamo migliorare, non possiamo ignorare i problemi. Si vedono errori clamorosi e giocate teatrali”. Leggi su sportface

FcInterNewsit : Spagna, Tebas chiude le porte agli spettatori: 'Non è una priorità della Liga' - sportface2016 : #Liga, la presa di posizione di #Tebas - danieletriolo : @Andysaro Arthur era a bilancio Barça per 21 milioni scarsi. Ci hanno fatto 50 milioni di plusvalenza su una riserv… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Tebas Liga, Tebas: "Si vedono errori clamorosi e giocate teatrali, dobbiamo migliorare" Sportface.it Liga, caos VAR: Tebas ricorda la telefonata tra Real Madrid e Federazione

Clima rovente nella Liga spagnola con il Var sotto accusa per i vantaggi al Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco l’arbitraggio di Bilbao dove i ‘blancos’ hanno vinto 1-0 contro l’Athletic, consoli ...

Madrid, 16:44

I restanti cinque turni di Liga resteranno senza pubblico e si giocheranno a porte chiuse. Lo hanno confermato la segretaria di stato per lo sport spagnolo, Irene Lozano, e il presidente della Liga, J ...

Clima rovente nella Liga spagnola con il Var sotto accusa per i vantaggi al Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco l’arbitraggio di Bilbao dove i ‘blancos’ hanno vinto 1-0 contro l’Athletic, consoli ...I restanti cinque turni di Liga resteranno senza pubblico e si giocheranno a porte chiuse. Lo hanno confermato la segretaria di stato per lo sport spagnolo, Irene Lozano, e il presidente della Liga, J ...