Liga, Tebas: «80 milioni per Lautaro? Mah. Il ritorno dei tifosi allo stadio sarà complicato» (Di lunedì 6 luglio 2020) Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha analizzato il momento del calcio spagnolo: queste le sue parole riportate da AS Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha analizzato il momento del calcio spagnolo. Queste le parole riportate da IlPosticipo. CALCIOMERCATO – «Se nella stagione precedente sono girati 3.200 milioni di euro per i trasferimenti nel mercato dei cinque grandi campionati, credo che in questa occasione non supereremo i 700. Quando sento 80 milioni per Lautaro, dico mah. Si parla molto sui giornali ma il calcio tornerà a quello che è stato quando si troverà un vaccino. Ci vorrà, quindi, forse un altro anno. Entro tre stagioni, forse anche un po ‘meno, torneremo alla situazione in cui ci trovavamo, a condizione che si possa anche tornare a frequentare gli stadi con serenità. Se avessimo sospeso il campionato come in ... Leggi su calcionews24

FcInterNewsit : Spagna, Tebas chiude le porte agli spettatori: 'Non è una priorità della Liga' - sportface2016 : #Liga, la presa di posizione di #Tebas - danieletriolo : @Andysaro Arthur era a bilancio Barça per 21 milioni scarsi. Ci hanno fatto 50 milioni di plusvalenza su una riserv… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga Tebas Liga, Tebas: «80 milioni per Lautaro? Mah. Il ritorno dei tifosi allo stadio sarà complicato» Calcio News 24 Liga, Tebas: «80 milioni per Lautaro? Mah. Il ritorno dei tifosi allo stadio sarà complicato»

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha analizzato il momento del calcio spagnolo. Queste le parole riportate da IlPosticipo. CALCIOMERCATO – «Se nella stagione precedente sono girati 3.200 milioni di ...

Liga, caos VAR: Tebas ricorda la telefonata tra Real Madrid e Federazione

Clima rovente nella Liga spagnola con il Var sotto accusa per i vantaggi al Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco l’arbitraggio di Bilbao dove i ‘blancos’ hanno vinto 1-0 contro l’Athletic, consoli ...

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha analizzato il momento del calcio spagnolo. Queste le parole riportate da IlPosticipo. CALCIOMERCATO – «Se nella stagione precedente sono girati 3.200 milioni di ...Clima rovente nella Liga spagnola con il Var sotto accusa per i vantaggi al Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco l’arbitraggio di Bilbao dove i ‘blancos’ hanno vinto 1-0 contro l’Athletic, consoli ...