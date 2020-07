Liga, caos Var e polemiche: Dani Alves si schiera… contro il Real Madrid (Di lunedì 6 luglio 2020) polemiche in Liga per la lotta al titolo di campione di Spagna. Barcellona all'inseguimento del Real Madrid che continua a vincere e, secondo alcuni, ad essere favorito. Prima Muniain, dell'Atletico Bilbao, poi Piqué a poche ore di distanza. Adesso è toccato a Dani Alves dire la sua. Rispondendo ad un utente su Twitter, il brasiliano, ex Barcellona, non ha potuto che pungere i rivali blancos.Dani Alves: cuore blaugranacaption id="attachment 987785" align="alignnone" width="609" Dani Alves (getty images)/captionNon poteva che essere ficcante, il commento di Dani Alves a chi gli chiedeva di commentare il pestone, non punito, in area di rigore da parte di Sergio Ramos a Raul Garcia nell'ultima partite del Real Madrid. Un fallo che se fischiato avrebbe potuto cambiare le sorti della gara. L'ex esterno del Barcellona non ha resistito rispondendo con una battuta che ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Liga, caos Var e polemiche: Dani Alves si schiera... contro il Real Madrid - - lamortevito : #LaLiga #LaLigaSantander #Liga, caos #VAR. Il #Barcellona attacca il #RealMadrid: 'Favorisce sempre loro'… - blab_live : #LaLiga, #VillarrealBarça @VillarrealCF @FCBarcelona caos in Catalogna con i nodi #Messi e #Griezmann. Probabili fo… - sportli26181512 : 'Caos-Griezmann, la sorella vuole un incontro con il Barcellona': Dopo l'umiliante ingresso in campo del francese c… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga caos Liga, caos VAR. Il Barcellona attacca il Real Madrid: “Favorisce sempre loro” Sport Fanpage Liga, caos VAR. Il Barcellona attacca il Real Madrid: “Favorisce sempre loro”

Sono settimane che la Liga è infiammata da polemiche sull'utilizzo del VAR e anche nell'ultimo turno le cose non sono migliorate. In vetta Real Madrid e Barcellona si stanno contendendo il titolo e la ...

Liga, caos VAR: Tebas ricorda la telefonata tra Real Madrid e Federazione

Clima rovente nella Liga spagnola con il Var sotto accusa per i vantaggi al Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco l’arbitraggio di Bilbao dove i ‘blancos’ hanno vinto 1-0 contro l’Athletic, consoli ...

Sono settimane che la Liga è infiammata da polemiche sull'utilizzo del VAR e anche nell'ultimo turno le cose non sono migliorate. In vetta Real Madrid e Barcellona si stanno contendendo il titolo e la ...Clima rovente nella Liga spagnola con il Var sotto accusa per i vantaggi al Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco l’arbitraggio di Bilbao dove i ‘blancos’ hanno vinto 1-0 contro l’Athletic, consoli ...