Liga 2019/2020, Siviglia ok: basta un gol di Ocampos contro l’Eibar (Di martedì 7 luglio 2020) Il Siviglia batte di misura l’Eibar nel trentaquattresimo turno di Liga e consolida il prezioso quarto posto in classifica. Al ‘Sanchez-Pizjuan’ i padroni di casa non brillano, ma ottengono tre punti di vitale importanza: a segno l’ex Milan Lucas Ocampos al 56′ su cross perfetto di Jesus Navas per l’1-0 definitivo. Siviglia che vede da vicino la qualificazione alla prossima Champions League con 6 punti di vantaggio sul quinto posto occupato dal Villareal. Situazione opposta per l’Eibar che nonostante la sconfitta odierna rimane a sua volta con 6 lunghezze di margine sul Maiorca (terzultimo). Leggi su sportface

