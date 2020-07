L’ex tronista Giulia sarebbe incinta: clamoroso scoop arriva dai social dopo la fine della storia con Daniele (Di lunedì 6 luglio 2020) Giulia Quattrociocche è stata protagonista del trono classico in questa travagliata stagione di Uomini e Donne. La bella romana ha fatto una scelta di pancia e di cuore, decidendo di lasciare il programma dopo poco tempo, ritenendosi innamorata del corteggiatore Daniele. I due una volta usciti dal programma, hanno iniziato da subito a convivere, e hanno progettato una vita insieme. Non è che si conoscessero molto ma si sono sin da subito mostrati inseparabili sui social. Non sono state una delle coppie più presenti su Instagram, a dire il vero, la tronista diceva di non amare particolarmente questo mondo ma di volere solo una storia d’amore. Convivenza, presentazioni in famiglia e sogni per il futuro. Tutti questi progetti sono però naufragati nel giro di pochissimo tempo. dopo qualche mese infatti, la storia tra Giulia Quattrociocche e Daniele Schiavon ... Leggi su ultimenotizieflash

