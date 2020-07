Legge elettorale: come il proporzionale può fermare Lega e FdI (Di lunedì 6 luglio 2020) La riforma della Legge elettorale in direzione proporzionale può contribuire a fermare l’avanzata dei sovranisti e rendere Forza Italia l’ago della bilancia della coalizione di centrodestra. Il Rosatellum che è proporzionale ma assegna un terzo degli eletti con il maggioritario consente infatti a una coalizione di ottenere la maggioranza dei deputati con il 38 e il 42% dei voti. Questo risultato – stando ai sondaggi attuali – sarebbe alla portata delle due formazioni sovraniste tanto più se in alleanza con Forza Italia. Con il proporzionale, sia pure con soglia di sbarramento alta che favorisce i partiti più votati, con il 40% si può arrivare al 45/48% dei deputati ma non certo a controllare l’aula. Per questo, spiega oggi il Messaggero, PD e M5S ragionano intorno alla possibilità ... Leggi su nextquotidiano

