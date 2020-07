Lega, “terremoto Molteni” in Campania: è fuga verso Fratelli d’Italia. Decine di addii (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nella Lega campana è stato ribattezzato il terremoto Molteni: da quando il parlamentare (originario di Cantù) Nicola Molteni è arrivato alla guida del Carroccio è iniziato un esodo di massa. La Lega continua a perdere pezzi da Avellino a Caserta. C’è una fuga (in alcuni casi un ritorno alla casa madre) verso Fratelli d’Italia. Motivo? L’atteggiamento di scarsa considerazione di Molteni verso la classe dirigente campana. Il caso più noto è quello del sindaco di Melito Antonio Amente: dopo foto e incontri con i vertici leghisti, Amente ha aderito a Fratelli d’Italia. Il figlio Cosimo Amente sarà in lista alle prossime elezioni regionali. Un altro che nelle prossime ore potrebbe lasciare la Lega per riabbracciare Fratelli d’Italia è Emanuele Bifaro, ... Leggi su anteprima24

matteosalvinimi : #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpi… - adrianopescaro1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpite… - RobertoRosolen1 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpite… - AnnaP1953 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpite… - marcoranieri72 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: dei 55 miliardi del Decreto rilancio nulla è stato destinato per le terre di Umbria, Marche, Lazio colpite… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega “terremoto Oblomov Edizioni: Alack Sinner l'Integrale e le altre novità autunnali AFNews