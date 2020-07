Lega, il segretario Esposito: “Siniscalco responsabile dell’organizzazione del partito” (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno- La Lega non si ferma e continua il suo percorso di organizzazione interna. Nonostante le inutili e sterili polemiche di questi giorni, il segretario provinciale Nicholas Esposito continua riempire le caselle della lista e del partito. “Abbiamo deciso, in accordo con i vertici regionali, di affidare un nuovo incarico ad Tony Siniscalco, già consigliere e assessore a Baronissi, giovane imprenditore e militante delle Lega da diverso tempo. Ha mostrato serietà e lealtà verso il partito e la sua capacità organizzativa ha rappresentato certamente un valore aggiunto per rivestire questo nuovo ruolo” – dice Esposito. Siniscalco si occuperà della zona nord della provincia, mentre Amedeo Giordano, già nominato qualche mese fa, continuerà a rivestire lo stesso ruolo nella parte Sud della ... Leggi su anteprima24

