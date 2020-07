Lecce, Liverani: “Possiamo mettere in difficoltà la Lazio” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Lecce dopo il 4-2 contro il Sassuolo vede sempre più concretizzarsi l'incubo della Serie B. I salentini in questa ripresa non hanno mai vinto e la difesa fa brodo da tutte le parti. Martedì la squadra di Liverani sfiderà la Lazio in una partita a dir poco proibitiva.LE PAROLE DEL MISTERcaption id="attachment 967217" align="alignnone" width="300" Liverani Lecce (getty images)/captionQueste le parole di Liverani in conferenza stampa: "Credo ci stia mancando solo il risultato che può dare l’entusiasmo per ripartire, dobbiamo ritrovarlo a tutti i costi. La squadra ha fatto una buona partita anche contro il Sassuolo, la strada è quella giusta: ci sta mancando la scintilla per fare i tre punti. Tranne la Sampdoria che si è un po’ allontanata, non è cambiato tantissimo. Ogni vittoria dà ossigeno a chi la ... Leggi su itasportpress

junews24com : Liverani ci crede: «Possiamo creare problemi alla Lazio» - - ItaSportPress : Lecce, Liverani: 'Possiamo mettere in difficoltà la Lazio' - - zazoomblog : Lecce Liverani: «Lazio? Abbiamo le qualità per metterla in difficoltà» - #Lecce #Liverani: #«Lazio? #Abbiamo - Solo_La_Lazio : ??? #Liverani ha parlato alla vigilia di #LecceLazio ??? 'Abbiamo le carte in regola per mettere in difficoltà la… - CorSport : #Lecce, #Liverani: '#Lazio? Per 90 minuti ciascuno penserà al proprio bene' ??? ?? -