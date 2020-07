Lecce – Lazio – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di lunedì 6 luglio 2020) Lecce – Lazio è un match valido per la 31° giornata di Serie A, ed andrà in scena domani pomeriggio alle ore 19:30. La partita verrà disputata allo stadio Via del Mare di Lecce. Sarà una partita interessante per i giallorossi che vogliono vincere dopo il KO con il Sassuolo. La Lazio arriva da una pesante sconfitta per 3-0 contro il Milan abbandonando cosi ogni speranza di poter vincere il campionato, portando a 7 i punti di svantaggio nei confronti dei bianconeri, e devono difendersi dall’attacco dell’Inter per il secondo posto. Lecce – Lazio: Probabili formazioni I biancocelesti ritroveranno dopo la squalifica sia Immobile che Caicedo. Dopo l’uscita anticipata dal campo, bisogna controllare le condizioni fisiche di Correa, sono da valutare anche le condizioni di Miinkovic-Savic. Nei giallorossi mancherà Tachtsidis per ... Leggi su giornal

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 16 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - Gazzetta_it : #Lazio #Inzaghi perde anche #Correa: “Per Lecce farò la formazione con il dottore” - sportli26181512 : Lazio, Inzaghi: 'Pensiamo a noi, non alle altre. A Lecce sarà dura, conosco Liverani...': Simone Inzaghi, allenator… - AnsaRomaLazio : Lazio: Inzaghi 'Juve? Pensiamo a battere Lecce'. 'Ragioniamo partita dopo partita. Domani non facile' #ANSA - TUTTOJUVE_COM : Lazio, Inzaghi: 'Juve? Dobbiamo pensare solo noi. Col Lecce gara importante' -