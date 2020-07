Le ultimissime sulle probabili formazioni di Milan-Juve (Di lunedì 6 luglio 2020) Domani sera a San Siro andrà in scena il big match fra Milan e Juventus. In casa rossonera, pochi dubbi per Stefano Pioli: davanti a Donnarumma, confermata la linea difensiva composta da Conti-Kjaer-Romagnoli-Theo Hernandez; a metacampo, in mediana, i soliti Kessié e Bennacer; dietro a l’unica punta Ibrahimovic, il terzetto composto da Saelemaekers, Calhanoglu – che dovrebbe aver recuperato dalla botta subita contro la Lazio – e uno fra Paquetà e Bonaventura, con il brasiliano leggermente favorito. Partirà dalla panchina, invece, Ante Rebic, pronto a dare il cambio al campione svedese. In casa Juventus, invece, Maurizio Sarri si vede costretto a fronteggiare le pesanti assenze di De Ligt e Dybala, entrambi squalificati. Per il resto, Szczesny fra i pali; davanti a lui, sugli esterni, Danilo e Cuadrado, con Bonucci che sarà ... Leggi su alfredopedulla

zaiapresidente : ?? COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Per informare sull’evoluzione dell’epidemia in Veneto e sulle ultimissime disposizioni… - robkapfas : @StefanoMagnacca @DeborahBergamin @ForzaItalia @gasparripdl @FI_Toscana @forza_italia @GruppoFICamera… - TommasoastroTo1 : RT @zaiapresidente: ?? COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Per informare sull’evoluzione dell’epidemia in Veneto e sulle ultimissime disposizioni di… - Zacca33 : RT @zaiapresidente: ?? COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Per informare sull’evoluzione dell’epidemia in Veneto e sulle ultimissime disposizioni di… - stefanozana : RT @zaiapresidente: ?? COMUNICAZIONE URGENTE! ?? Per informare sull’evoluzione dell’epidemia in Veneto e sulle ultimissime disposizioni di… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Le ultimissime sulle probabili formazioni di Lecce-Lazio alfredopedulla.com Fiorentina-Cagliari: Pronostico e Statistiche

Mercoledì sarà la volta di Fiorentina-Cagliari, le ultime sul match con il pronostico della gara e le statistiche delle due squadre, a 2 giorni dalla partita del Franchi, dove la squadra viola ospita ...

il graffio del lunedì

Tanta roba in questo week end sportivo. Da quale sorpresa partiamo? Dall’Inter di Conte che si fa beffare e surclassare dal Bologna (1-2) e deve dare addio anche allo scudetto (ultimo obiettivo che le ...

Mercoledì sarà la volta di Fiorentina-Cagliari, le ultime sul match con il pronostico della gara e le statistiche delle due squadre, a 2 giorni dalla partita del Franchi, dove la squadra viola ospita ...Tanta roba in questo week end sportivo. Da quale sorpresa partiamo? Dall’Inter di Conte che si fa beffare e surclassare dal Bologna (1-2) e deve dare addio anche allo scudetto (ultimo obiettivo che le ...