Le ultime volontà di Morricone | funerali in forma privata “Non voglio disturbare nessuno” Alla moglie Maria | “A lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha unito A lei va il mio più doloroso addio”

"Io Ennio Morricone sono morto, lo annuncio agli amici vicini e quelli un po' lontani. Un ricordo particolare per Peppuccio e Roberta, amici fraterni molto presenti in questi ultimi anni della mia vita. C'è solo una ragione che mi spinge a salutare così ed avere funerali in forma privata: Non voglio disturbare nessuno". Inizia così il necrologio che il maestro Ennio Morricone, scomparso oggi all'età di 91 anni, ha lasciato al legale della famiglia che, a sua volta, lo ha diffuso. "Saluto con tanto affetto Ines, Laura, Sara, Enzo e Norbert – scrive ancora il popolare compositore – per aver condiviso con me e la famiglia gran parte della mia vita. voglio ricordare con amore le mie sorelle, Adriana, Maria e Franca i loro cari e fargli sapere quanto gli ho voluto bene. Un saluto pieno intenso e profondo ai miei

