Le musiche di Morricone avvolgono il centro di Guardia Sanframondi (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoGuardia Sanframondi (Bn) – Nel centro storico di Guardia Sanframondi, in filodiffusione le musiche del Maestro Ennio Morricone, che lascia in eredità opere di grande intensità e bellezza, riuscendo ad unire generazioni e culture, cinema e storie da raccontare attraverso le sue riconoscibili note. Il grande compositore, due volte premio Oscar (la prima nel 2007 con un premio onorario alla carriera e la seconda, nel 2016, per la colonna sonora di The Hateful Eight di Quentin Tarantino), è stato uno dei più grandi musicisti contemporanei, capace di segnare momenti importanti nella vita di tutti. “La sua scomparsa – nel commento del comune sannita – ci priva di un artista insigne e geniale. Le colonne sonore di una vita ricorderanno per sempre la Sua bravura, la sua ... Leggi su anteprima24

