Le "due" Forza Italia e la pazza idea del Cav. (Di lunedì 6 luglio 2020) Se lui apre, loro chiudono. Ogni giorno spiegano il pensiero di Silvio Berlusconi che sarebbe ‘frainteso’, ‘manipolato’ dai giornali, e ogni loro dichiarazione è un numero da acrobata, un difficilissimo mestiere di vivere che inizia con “fermo restando quanto dice il presidente” e si conclude con “n Leggi su ilfoglio

fattoquotidiano : RENZUSCONI BIS? L’obiettivo, raccontano bene informati nel mondo renziano e in quello del centrodestra, è fondere i… - angelomangiante : Secondo intervento chirurgico poco fa per #Zanardi operato nuovamente al cervello. Due ore e mezza di intervento ne… - IlContiAndrea : La forza di #VascoRossi viaggia su due binari straordinari: una grande sensibilità mista a curiosità e l’aver lasci… - icarus30187785 : @Lorenzo85138938 @FilippoTurati55 Per me siete la seconda forza del campionato ma a stare stretti(bastava vincere u… - ParliamodiJuve : @LRasoio @NonSoloJuve Non per forza! I soldi nelle casse sono qualcosa che trascende dal bilancio! Suning ad esempi… -

Ultime Notizie dalla rete : due Forza Berlusconi e quella parte di Forza Italia che guarda alla Meloni Il Foglio Elezioni regionali in Liguria, la coalizione giallorossa ancora in cerca di un candidato

Tutti i partiti al tavolo, caldo da piena estate, qualcuno romanza persino (forse troppo) di un’aria condizionata della sala a mezzo servizio. E soprattutto una sintesi sul nome di un candidato comune ...

Daniela Mori confermata alla guida di Unicoop Firenze

Daniela Mori, 58 anni, di Empoli, già presidente dal 2014 al 2020, è stata confermata alla guida del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze per il triennio 2020/2023. La sua elezione arriva attr ...

Tutti i partiti al tavolo, caldo da piena estate, qualcuno romanza persino (forse troppo) di un’aria condizionata della sala a mezzo servizio. E soprattutto una sintesi sul nome di un candidato comune ...Daniela Mori, 58 anni, di Empoli, già presidente dal 2014 al 2020, è stata confermata alla guida del Consiglio di Sorveglianza di Unicoop Firenze per il triennio 2020/2023. La sua elezione arriva attr ...